Giresun fındığı patlama yapacak

Giresun’da ‘Fındıkta Verimi ve Kaliteyi Arttırma Eğitimi ve Uygulama Projesi’ kapsamında 119 ayrı noktada, 238 dekar alanda ve 58 tarım danışmanının katıldığı çalışma sonuç vermeye başladı.

Dönüm başına 50 kilogram olan verimliliğin, 2018 Ekim’inde Giresun Tarım İl Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında uygulama yapılan bahçelerde 250 kilograma kadar yükseldiği tespit edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın ve beraberindeki heyetle merkeze bağlı Alınca köyündeki uygulama bahçesinde incelemelerde bulundu.

VERİMLİLİK 5 KATINA ÇIKTI

Projenin verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatıldığını ve olumlu bir sonuç alındığını belirten Sarıfakıoğulları, “Verimliliği doğrudan etkileyen budama, ilaçlama, gübreleme ve gençleştirme gibi çalışmalar maalesef geleneksel yöntemlerle yapıldığı için yüksek verim alınamıyordu. Fakat biz her köyde bir örnek bahçe uygulaması yaparak ve bütün çiftçilerimizin bizzat uygulamayı yerinde görmesini sağlayarak eğitim verdik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden almış olduğumuz bilgiler neticesinde verimliliğin 5 katına çıktığını tespit ettik” dedi.

Üretimde kaliteyi artırmanın katma değerli ürünlerde önemli olduğuna dikkat çeken Sarıfakıoğulları, “Fındığın kullanım alanını arttırdığımızda değerini de arttırmış olacağız. Bu noktada Fındık Araştırma Enstitümüzde başarılı çalışmalara imza atıyor. Örneğin en son yaptığı çalışma ise cips üretimi noktasında oldu. Bunu büyük firmalarla da görüşeceğiz bu konuda fındık cipsi üretilmesi noktasında temas halinde olacağız. Bu şekilde hem besleyici değeri yüksek bir ürünle çocuklarımızı buluşturmuş olacağız hem de çiftçimizin gelir seviyesini arttırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ SONUÇTAN OLDUKÇA MEMNUN

Örnek bahçenin sahibi Şeref Kınataş ise yapılan projeden dolayı memnun olduklarını ve olumlu sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

“Dönüm başı 50 kilo ile 60 kilo arasında fındık topluyorduk şimdi inşallah 200 kilonun üzerine geçecek inşallah” diyen çiftçi Kınataş, “Ürünün kalitesi ve gelişimi noktasında çok büyük bir fark var. Yan komşumda fındığı kırıyorum içi boş çıkıyor. Bu bahçede ise büyük bir fark var. İnşallah topladığımızda daha da iyi kalitesini göreceğiz” şeklinde konuştu.

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Örnek bahçede yapılan incelemede bahçelerde dip temizliği, doğru ilaçlama ve bakımların nasıl yapıldığı yetkililer tarafından uygulamalı olarak gösterildi.