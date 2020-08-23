Giresun-Sivas karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı

Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların Dereli ilçesi ve Duroğlu beldesine geçişlere izin vermiyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu.

Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Giresun-Dereli-Sivas kara yolu da ulaşıma kapandı. Gece saatlerinde bölgeye giderek açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5'i jandarma olmak üzere 12 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Bakan Soylu şu an kadar herhangi bir vefat bilgisine ulaşılmadığını ifade etti.

Kayıp olan 5 Jandarmamız hakkında bilgi de veren Süleyman Soylu, Jandarmalarımızın içinde bulunduğu aracın bir menfezde suların içine gömüldüğünü belirtti. Diğer yandan Bakan Soylu bölgede yarın için 50-100 kilogram yağmur beklendiğini duyurdu.

GÜNDEM Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu: Bölgeye intikal eden Bakan Soylu 12 kişinin kaybolduğunu açıkladı