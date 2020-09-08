Giresun'daki afetzedelere 5 milyon lira hibe desteği

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı gereği, sel afetinde zarar gören orman köylülerinin zararlarının tespit edildiği belirtildi.
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Giresun'da sel sularının binaların birinci katlarına ulaştığı görüntüler ortaya çıktı
Giresun'un Dereli ilçesinde vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi. Sel sularının, binaların birinci katlarına kadar ulaştığı görüldü.
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3 eylül itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı
Açıklamada, 62 orman köyünde 236 haneye 5 milyon lira ORKÖY hibe desteğinin 3 Eylül itibaryla hesaplara aktarılarak afetzedelerin acısının bir nebze olsun giderilmeye çalışıldığı kaydedildi.
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Giresun'un Dereli ilçesinde İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplanan esnaf, dükkanların temizlenmesiyle yeniden faaliyete geçmek için çalışıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü Dereli'de devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor.
İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına geldi. Esnaf, dükkanlarının iç dizaynını yaparak kullanıma hazır hale getirmek için uğraş veriyor. İş yerlerini temizleyen esnafın cam ve çerçevelerinin takılması işlemleri devam ediyor.
Diğer yandan ise ilçede altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Elektrik ve telefon hatları yer altına alınıyor, iş yerlerinin elektrik ve telefon bağlantıları yapılıyor.
İlçede fotoğraf stüdyosu bulunan Muzaffer Angun, esnaf olarak sel felaketinin ardından daha yeni yeni toparlanmaya başladıklarını söyledi.
Devletin çok kısa zamanda ilçede rusubatı kaldırdığını belirten Angun, İş yerimizdeki çamur kısa zamanda temizlendi. Biz de şu anda dükkanın içini tamir ettirmeye çalışıyoruz, faaliyete geçmek için bir an önce içerisini onarmaya gayret gösteriyoruz. dedi.
Angun, tüm malzemelerinin selden kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, Devletin verdiği desteklerden yararlanacağız, 50 bin lira hibeyi inşallah alacağız, ondan sonra da Cumhurbaşkanımız müjdelemişti, faizsiz kredi çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü başka türlü üstesinde gelemeyiz, bunlarla birlikte dükkanımızı tamir edeceğiz. diye konuştu.
İlçede fırıncılık yapan Kemal Andiç de sel felaketinin ilk gününden bu yana devletin tüm organlarının bakanlarla birlikte Dereli'de olduğunu vurguladı.
İş yerinin temizliğini yaptıklarını dile getiren Andiç, Elektrik ve su verildi, işimize başlayacağız. Fırınımızın bakımlarını yapıyoruz, 2-3 günde faaliyete geçeceğiz. 12 gün iyi geçti, çok hızlı geçti, çarşı içerisi çok kısa zamanda, 6-7 günde temizlendi. ifadesini kullandı.
Sel felaketi sonrası Giresun'da yaralar sarılıyor: Devlet ve vatandaşlar omuz omuza çalışıyor
Giresun'da iki hafta önce etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. 10 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte devlet desteğiyle yaralar sarılıyor. Dereli ilçesinde çok sayıda esnaf, iş yerlerinde onarım çalışmalarını yaparak faaliyete geçmek için çaba sarf ediyor. Esnaf Muzaffer Angun, "İş yerimizdeki çamur kısa zamanda temizlendi. Biz de şu anda dükkanın içini tamir ettirmeye çalışıyoruz, faaliyete geçmek için bir an önce içerisini onarmaya gayret gösteriyoruz. Devletin verdiği desteklerden yararlanacağız, 50 bin lira hibeyi inşallah alacağız" dedi. Esnaf Kemal Andiç ise, "Elektrik ve su verildi, işimize başlayacağız. Fırınımızın bakımlarını yapıyoruz, 2-3 günde faaliyete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
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