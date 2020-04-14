Giresun'un Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde karantina 14 gün uzatıldı

29 Mart tarihinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla uygulanan karantina, 11 Nisan tarihinde bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Çamoluk İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararıyla karantina süresi 14 gün uzatıldı.
Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada "Karadikmen Köyünde sosyal izolasyona tam anlamıyla riayet edilmediğine karar verildi ve toplum sağlığı için 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina süresi 14 gün uzatıldı" denildi.