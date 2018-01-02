"Göç Bakanlığı olmalı değil mi?"

2018’in nasıl geçeceğine ilişkin kehanette bulunacak değiliz. Buna mukabil 2017’deki tablo ve 2019’daki 3 seçim bu yıla ilişkin bize bir şey söylüyor olabilir. Dış politika, siyaset ve sokaktaki vatandaşın günlük hayatına ilişkin 2018’de neler olabilir diye başlıklar çıkarabiliriz.

Dış politika: 2017’nin son ayı Türkiye’nin bir meseleyi dünya gündemine oturtması bakımından tarihi bir ay oldu. Kudüs meselesi, sadece Filistinlilerin, sadece Arapların ya da İslam ülkelerinin değil dünyanın bir numaralı meselesi haline geldi. Burada Türkiye’nin ve lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağanüstü gayreti neredeyse tek belirleyiciydi. Yine 2017 Türkiye Amerika ilişkilerinin gerildiği bir yıl olarak kayıtlara geçmek üzereyken yılın son günlerinde gelen “Vize krizi aşıldı” haberi ilişkilerin 2018’deki seyrini belirleyecek gibi.



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