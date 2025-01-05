Göçer çocuklara telafi eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, mevsimlik tarım işçileri ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimini sağlamak amacıyla 81 ilde bir eylem planı hazırladı. Buna göre yıl içinde e-Okul üzerinden bu öğrencileri izleme, geçici derslik artırımı, telafi eğitimleri ve yaz okulu gibi ek imkanlar devreye girecek.

MOBİL OKUL UYGULAMALARI

Genelgede, alınacak önlemler arasında önleme, tespit, takip ve telafi çalışmalarının yanı sıra eğitim alanındaki sorumluluklar da sıralanıyor. Göç veren illerde öğrencilerin kesintisiz eğitim alabilmesi için pansiyon hizmetleri sunuluyor. Ayrıca, ailelere bu eğitim olanakları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılırken, göç alan illerde ise öğrenciler yerleştikleri bölgelere göre izleniyor ve eğitim olanaklarına erişimleri sağlanıyor. Eğitimdeki kesintisizliği sağlamak amacıyla alternatif modeller devreye sokuluyor. Okul öncesi eğitimden başlayarak tüm kademelerde eğitim aksatılmadan sürdürülüyor. Bu kapsamda, mobil okul uygulamaları, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında sosyal etkinlik alanlarının derslik olarak kullanılması ve buralara öğretmen görevlendirilmesi gibi çeşitli projeler uygulanıyor. Ayrıca, kurumsal iş birliği artırılıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, diğer kamu kurumları ile koordinasyonu güçlendirerek, tarım işçileri ve göçmen ailelerin çocuklarının tespiti ve eğitim izlemelerini kolaylaştırıyor. Bu çalışmalar için düzenlenen çalıştaylar, mevcut uygulamaların daha etkili olabilmesi için hazırlanan raporlarla destekleniyor.

BU YIL HAYATA GEÇİRİLECEK

2025 itibarıyla ise e-Okul sistemine özel bir alan eklenerek, mevsimlik tarım göçü sırasında bu öğrencilerin etkin şekilde izlenmesi planlanıyor. Bu önlemler arasında, e-Okul sistemine eklenecek özel bir alan ile bu öğrencilerin mevsimlik tarım göçü sırasında etkin ve hızlı bir şekilde takip edilmesi, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bölgelerde geçici derslik sayısının artırılması, telafi eğitim imkanlarının genişletilmesi gibi önemli adımlar yer alıyor. Ayrıca öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik eğitim imkanları hakkında bilgilendirici yazılı ve video içeriklerin hazırlanması ile yaz okullarının düzenlenmesi de bu kapsamda hayata geçirilecek.







