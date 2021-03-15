Gündem Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanının cesedine ulaşıldı
ÇANAKKALE

Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanının cesedine ulaşıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonrası kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cesedi, arama çalışmalarının 18'inci gününde bulundu.

Haber Merkezi AA
Gökçeada'daki arama çalışmalarında 18 gün sonra acı haber geldi.
Gökçeada'daki arama çalışmalarında 18 gün sonra acı haber geldi.

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı ekipler, Toykuyu'nun cesedini Kefaloz Plajı'nın Kırmızıtopraklar mevkisinde sahile vurmuş halde buldu.

Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DHA
Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cesedi bulundu.

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise kaybolmuştu.

Gökçeada’da Astsubay Toykuyu’yu arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor
GÜNDEM
Gökçeada’da Astsubay Toykuyu’yu arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor

Gökçeada'dan acı haber: Cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu
GÜNDEM
Gökçeada'dan acı haber: Cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu

Gökçeada’da tekne faciası: 1 kişi öldü, kayıp 2 komutan aranıyor
GÜNDEM
Gökçeada’da tekne faciası: 1 kişi öldü, kayıp 2 komutan aranıyor
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.