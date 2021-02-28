Gökçeada'dan acı haber: Cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu

Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de desteğiyle sürdürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından gece yarısı tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

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Çalışmada teknenin yaklaşık 40 metre açığında, termal kamerayla yapılan incelemenin ardından dalgıçlar suya girdi. Yaklaşık 22 metre derinlikte Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

DHA İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Bulut'un cenazesi, daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

FOTOĞRAF 16 Dün akşam saatlerinde Laz Koyu açıklarında batan 5 metrelik fiber teknedeki Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi ile polis ve jandarma su altı ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri katılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki balıkçılar da destek veriyor. Bu arada kıyıya yüzerek çıkan uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik'in tedavileri Gökçeada Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Dün akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik'in kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı. Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Gökçeada'da tekne faciası: Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. BiP'te paylaş

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Olay

Önceki akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.