​Gökçeada’da tekne faciası: 1 kişi öldü, kayıp 2 komutan aranıyor

Ege Denizi’ndeki Gökçeada’da, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’e ait fiber teknenin alabora olmasıyla büyük bir facia yaşandı. Çarpışantürk cuma akşamı beraberinde Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik ile birlikte balık avlamak için denize açıldı. Ancak tekne saat 18.37’de Laz Koyu önlerinde alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik yaklaşık 1 kilometre yüzerek karaya çıkmayı başardı. Diğerleri ise suda kayboldu.

Teğmen Musa Bulut’u arama çalışmaları sürüyor.

ÇARPIŞANTÜRK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 4 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, deniz polisi ve jandarma komandolar sevk edildi. Bir süre sonra tekne sahibi, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşıldı.

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Kenan Çapışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

2 KOMUTAN ARANIYOR

Kayıp Teğmen Musa Bulut ile Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise sabaha saatlerine kadar arandı. Sahil Güvenlik botları ile Gökçeadalı balıkçılar, kayıp 2 komutanı bulmak için denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisi de destek veriyor. Jandarma komandolar da karadan sahil şeridini tarayarak, arama faaliyetine katıldı. Akşama doğru alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi. Kıyıya 200 metre mesafede denizin dibinde olduğu saptanan 5 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından çıkartılacak.

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BURSA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, olaydan kısa süre sonra cansız bedenine ulaşılan Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.