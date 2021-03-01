Gökçeada’da Astsubay Toykuyu’yu arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor. Hava, deniz ve karadan yapılan aramalarda jandarma komandolar ve AFAD ekipleri de kıyı boyunca uzanan kayalık bölgeleri tarıyor.

Haber Merkezi 01 Mart 2021, 10:26 Son Güncelleme: 01 Mart 2021, 10:33 İHA