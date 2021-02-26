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ÇANAKKALE

Çanakkale'de tekne battı: Bir ölü iki kayıp

Çanakkale'ye bağlı Gökçeada ilçesinde içinde beş kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi öldü. Ekipler, kayıp iki kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
Çanakkale'de kaybolan iki kişi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale'de kaybolan iki kişi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Gökçeada Laz koyu önlerinde içinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin battığı, iki kişinin yüzerek karaya çıktığı, diğer 3 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bir kişi öldü, iki kişi kayıp

Açıklamada, olay mahalline derhal bir Sahil Güvenlik helikopteri, dört Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan iki kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Olayda kurtulan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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