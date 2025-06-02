Göklerdeki gurur kaynağımız: Erdoğan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yıldönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, mesajda, kahraman Türk ordusunun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletin göklerdeki onur ve gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularıyla kutladığını belirtti.

GÖREVİNİ EKSİKSİZ YAPIYOR

Erdoğan, asrı aşan tecrübesi, üstün sürat ve tahrip gücü ile dünyanın en iyi hava gücü konumundaki Türk Hava Kuvvetleri’nin ülkenin bekası, vatandaşların huzuru için görevini her zaman eksiksiz icra ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türk bayrağının adeta göklerdeki sarsılmaz, yıkılmaz gönderi olan Türk Hava Kuvvetlerimiz, teknolojisine yapılan yatırımlar, insan kaynaklarının kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler ve milletimizin kendilerine duyduğu güvenle ülkemizin itibarını her zaman yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır.”

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU

“Türk Hava Kuvvetlerimiz bölgemizde ve dünyada üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra ederek tarih yazarken, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaktadır. Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum.”







