Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
En büyük eserimiz inşallah Terörsüz Türkiye olacak

En büyük eserimiz inşallah Terörsüz Türkiye olacak

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti döneminin artık kapandığını söyledi. Erdoğan, "Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, Terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye”yi gençlerle birlikte gerçekleştireceklerini belirterek, “İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Türkiye Gençlik STK’ları Platformu'nun (TGSP) düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, asra istikamet çizecek Türkiye Yüzyılı hedeflerine gençlerle birlikte ilerleyeceklerini, Türkiye’yi her alanda çok daha ileri noktalara, parmakla gösterilen seviyelere beraber getireceklerini söyledi.

YEPYENİ BİR SAYFA AÇILACAK

Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü, bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye’yi gençlerle inşa edeceklerinin altını çizen Erdoğan,
“86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş ‘Terörsüz Türkiye’yi, yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağız, destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, istiklal ve istikbal ruhuyla süsleyeceğiz”
diye konuştu.

TEKNOFEST KUŞAĞI GELİYOR

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Erdoğan,
“Burada bir kez daha görüyorum ki TEKNOFEST kuşağı maşallah gümbür gümbür geliyor. Gencecik mühendislerimiz, savunma sanayisinde adeta destan yazıyor. Gencecik zihinlerimiz bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta başarıdan başarıya koşuyor, bu ülkenin güçlü yarınlarını hazırlıyor. Milli sporcularımız çok farklı branşlarda, dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı’mızı iftiharla okutuyor. Aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi bu gençliğin Türkiye Yüzyılı’nın da mimarı, mihmandarı ve yol başçısı olacağına yürekten inanıyorum. Rabb’im başarılarınızı daim, bahtınızı açık eylesin diyorum. Ülkemize ve milletimize yaptığınız ve yapacağınız katkılardan ötürü her birinize teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.

TARİHİMİZİ 100 YILLA SINIRLANDIRDILAR

Erdoğan,
“CHP zihniyeti, milletimizin asırlara sari mazisini sahiplenmek yerine reddimiras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz beklendi. En parlak dönemlerimiz adeta yok sayıldı. Tek parti faşizminin baskın olduğu yıllarda bedelini halen ödediğimiz yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. İman kalemizin sarsılmaz duvarları olan değerlerimiz, toplum hayatımızın dışına atılmak istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık”
diye konuştu.

İNANCIN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL DURAMAZ

İnancın, imanın ve adanmışlığının önünde hiçbir engelin duramayacağını da ecdattan öğrendiğini dile getiren Erdoğan,
“Kimsenin kınamasına aldırmadan zalimler ve zorbalar karşısında hakkı haykırmayı, adaletin kılıcı olmayı aynı şekilde ecdadımızdan öğrendik. Şunu da ifade etmek isterim, biz sadece vesayetle, yasaklarla ve baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Neredeyse yarım asra yaklaşan siyasi hayatımız boyunca aynı zamanda ön yargılarla, ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik. Bürokratik oligarşinin her türlüsüyle kıyasıya mücadele ederken, bundan daha çetin kavgayı kültürel hegemonyaya karşı yürüttük”
ifadelerini kullandı.

BAŞARILARIMIZA YENİLERİNİ EKLİYORUZ

Gençlerle hasbihal etmeyi, yüz yüze konuşmayı arzu ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Biliyorsunuz, önceki gün İstanbul’un fethinin 572’nci yıl dönümünü idrak ettik. Türkiye’yi enerjide, farklı seviyeye taşıyacak Osman Gazi Yüzer Üretim Tesisi’ni aynı şekilde buradan Filyos’a, Zonguldak’a yolcu ettik, Karadeniz’e uğurladık. 300 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde olan bu dev platform, güçlenen Türkiye’nin yeni bir nişanesi olarak Filyos’ta yerini aldı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gemileri karadan yürüten bir ecdadın torunları olarak bugün enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda başarılarımıza yenilerini ekliyoruz.

Kimse bizi bölemez

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, her karışında bir yiğit yatan bu ülkenin vatanları olduğunu belirterek, “Bu ülke 86 milyon olarak hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Unutmayın, kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Terörün olmadığı, nifakın olmadığı, her köşesinde kardeşliğin egemen olduğu bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin hayır duasıyla önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Sizlerden de bu kutlu mücadelemize güçlü destek bekliyorum. Rabb’im iş birliğimizi ve işlerimizi kolaylaştırsın diyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerin arkasına saklanmayın

  • Erdoğan, eğitimde, siyasette ve teknolojide gençlere alan açtıklarına işaret ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gençleri sadece vitrin süsü olarak kullananlara, gençlerin heyecanları üzerinden ikbal devşirmeye çalışanlara, yolsuzluklarını perdelemek için gençlerin arkasına saklananlara, velhasıl gençleri sarf malzemesi olarak gören menfaatperestlere bugüne kadar prim vermedik. Bundan sonra da ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin, terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız.”

Liderlerle telefon diplomasisi

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı. Urban ile görüşmesinde Macaristan Başbakanı’nın doğum gününü kutlayan Erdoğan, Radev'le de Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerini değerlendirdi. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’la görüşmesinde ile Somali'ye destek mesajı verdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Terörsüz Türkiye
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 31 Mayıs 2025: Inter PSG Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 Tabii canlı yayını izle