En büyük eserimiz inşallah Terörsüz Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her karışında bir yiğit yatan bu ülkenin vatanları olduğunu belirterek, “Bu ülke 86 milyon olarak hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Unutmayın, kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Terörün olmadığı, nifakın olmadığı, her köşesinde kardeşliğin egemen olduğu bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin hayır duasıyla önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Sizlerden de bu kutlu mücadelemize güçlü destek bekliyorum. Rabb’im iş birliğimizi ve işlerimizi kolaylaştırsın diyorum” ifadelerini kullandı.