En büyük eserimiz inşallah Terörsüz Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti döneminin artık kapandığını söyledi. Erdoğan, "Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, Terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye”yi gençlerle birlikte gerçekleştireceklerini belirterek, “İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Türkiye Gençlik STK’ları Platformu'nun (TGSP) düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, asra istikamet çizecek Türkiye Yüzyılı hedeflerine gençlerle birlikte ilerleyeceklerini, Türkiye’yi her alanda çok daha ileri noktalara, parmakla gösterilen seviyelere beraber getireceklerini söyledi.
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BAŞARILARIMIZA YENİLERİNİ EKLİYORUZ
Gençlerle hasbihal etmeyi, yüz yüze konuşmayı arzu ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
Biliyorsunuz, önceki gün İstanbul’un fethinin 572’nci yıl dönümünü idrak ettik. Türkiye’yi enerjide, farklı seviyeye taşıyacak Osman Gazi Yüzer Üretim Tesisi’ni aynı şekilde buradan Filyos’a, Zonguldak’a yolcu ettik, Karadeniz’e uğurladık. 300 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde olan bu dev platform, güçlenen Türkiye’nin yeni bir nişanesi olarak Filyos’ta yerini aldı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gemileri karadan yürüten bir ecdadın torunları olarak bugün enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda başarılarımıza yenilerini ekliyoruz.
Kimse bizi bölemez
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, her karışında bir yiğit yatan bu ülkenin vatanları olduğunu belirterek, “Bu ülke 86 milyon olarak hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Unutmayın, kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Terörün olmadığı, nifakın olmadığı, her köşesinde kardeşliğin egemen olduğu bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin hayır duasıyla önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Sizlerden de bu kutlu mücadelemize güçlü destek bekliyorum. Rabb’im iş birliğimizi ve işlerimizi kolaylaştırsın diyorum” ifadelerini kullandı.
Gençlerin arkasına saklanmayın
- Erdoğan, eğitimde, siyasette ve teknolojide gençlere alan açtıklarına işaret ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gençleri sadece vitrin süsü olarak kullananlara, gençlerin heyecanları üzerinden ikbal devşirmeye çalışanlara, yolsuzluklarını perdelemek için gençlerin arkasına saklananlara, velhasıl gençleri sarf malzemesi olarak gören menfaatperestlere bugüne kadar prim vermedik. Bundan sonra da ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin, terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız.”
Liderlerle telefon diplomasisi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı. Urban ile görüşmesinde Macaristan Başbakanı’nın doğum gününü kutlayan Erdoğan, Radev'le de Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerini değerlendirdi. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’la görüşmesinde ile Somali'ye destek mesajı verdi.