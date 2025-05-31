Faize dayalı sistem değişmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tayyip Erdoğan olarak, şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim. Tıpkı ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itirazımızda olduğu gibi, faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız” dedi. Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, her alanda alternatif paradigmalara duyulan ihtiyacın, kendisini giderek daha fazla belli ettiğini söyledi.

MERHAMETLİ BİR PARADİGMA İHTİYACI

Ekonomide, bilhassa da finans alanında insan odaklı, adaletli, merhametli, sorumlu bir paradigmaya olan talebin günden güne arttığını belirten Erdoğan, “Bir defa şu hakikati artık hepimiz görebiliyoruz. Cari küresel ekonomik sistem, sadece tüketimi ve kar maksimizasyonunu önceleyen sorumlu yapısıyla, insani değerleri geri planda tutmakta, eşitsizlikleri beslemekte, üretimsiz bir büyümeyi özendirmektedir. Mevcut sistem bu haliyle ekonomik kalkınmayı destekleyecek çözümler bulmak yerine tali önlemleriyle asıl problemlerin üzerini örtmektedir” ifadelerini kullandı.

KARARLILIKLA MÜCADELE ETTİM

Gelinen noktada mevcut sistemin bu haliyle devam edemeyeceğini, süreci doğru okuyan birçok uzman ve düşünürün de ifade ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Bakınız burada şu parantezi açmak durumundayım. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca, milletin takdiriyle geldiği tüm görevlerde faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim. Eşitsizlikleri derinleştiren, gelir adaletini bozan, milyarlarca insanı bir avuç kapitalistin kölesi haline getiren çarpık sisteme daima itiraz ettim, yine itiraz ediyorum. Her ne suretle olursa olsun faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim.”

FAİZSİZ EKONOMİ ÖZLEMİ

Erdoğan, faizin ekonomide, üretimde, ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara ve sıkıntılara dikkat çektiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: “Rantiyenin sesi olan muhalefet, hemen her konuda olduğu gibi bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahi bu ülkenin ve milletin hayrına olacak yerli ve milli bir duruş sergileyemediler. Kendilerine ezberletilen argümanların ötesine geçemediler. Daha doğrusu buna cesaret edemediler. Oysa insanlığı faize mecbur ve mahkum bırakan küresel sisteme itiraz etmek özellikle yerilecek bir davranış değil takdir edilecek vakur bir tavırdır. Tayyip Erdoğan olarak, şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim. Tıpkı ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itirazımızda olduğu gibi, faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız.”

MUTLU AZINLIK DESTEKLEMİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefine de sağlam adımlarla ilerlediklerini belirterek, “Her şeye karşı çıkan mutlu azınlık dışında siyaset kurumu ve toplumun kahir ekseriyeti ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek veriyor. 40 yıl boyunca her biri canımızdan bir parça olan kayıplarımız haricinde ülkemizin 2 trilyon dolarına mal olan bir beladan kurtulmaya çok yakınız. İnşallah dikkatli, sabırlı, samimi, sağduyulu bir süreç yönetimiyle bu sefer menzile varacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON 11 AYDIR DÜŞÜYOR

Temel öncelikleri olan enflasyonda gözle görür iyileşmeler kaydettiklerini belirten Erdoğan, “Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hedefimiz net, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli seviyelere indireceğiz. Petrol fiyatlarındaki düşüş hem enflasyonu hem dış açığı aşağı çekiyor. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 153 milyar doları aşmış durumda. İstihdam cephesinde de güçlü bir performans var. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9’a geriledi, 2005’ten bu yana en düşük seviyeyi gördük” diye konuştu.

Yolsuzluğun üzerine bant çekemezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hırsları, akıllarını esir alanlara şunu hatırlatmak istiyorum. ‘Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın.’ anlayışıyla hareket ederek hiçbir yere varamazsınız. Hele hele hedef saptırarak yolsuzluklarınızın üzerine bant çekemezsiniz. Kendi çıkarlarını milletin menfaatlerinin önüne koyan muhterisler bugüne kadar başarılı olamadı. İnşallah bundan sonra da muvaffak olamayacak. Biz ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hizmet ülkümüzden ayrılmadan yola devam edeceğiz” dedi.

Medeniyetin temeli ailedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu’na mesaj gönderdi. Erdoğan, “21. Yüzyılda Aile Olmak” temalı sempozyuma telgrafla yolladığı mesajında medeniyetin temeli aile mottosuyla geleneksel Türk aile yapısının ihyasını önceleyen faaliyetleri vakıf adına önemsediklerini belirtti.

Görüşmeler İstanbul’da devam etsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul'da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu söyledi. İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini vurgulayan Erdoğan, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını kaydetti.







