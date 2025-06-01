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Osman Gazi Filyos Limanı'nda

Osman Gazi Filyos Limanı'nda

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Karadeniz’e uğurladığı Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaştı.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Limanı'na ulaştı. 20 yıl boyunca Karadeniz'de doğal gaz üretiminde görev yapacak yüzer platformun 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

2026'DA GÖREVE BAŞLIYOR

Gemi Filyos Limanı'nda törenle karşılandı.2026'da göreve başlayacak platformu karşılamak için limana gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile diğer ilgililer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) iştiraki TP-OTC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cem Erdem'den bilgi aldı. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyudan 9,5 milyon metreküp günlük gaz üretiliyor.

20 MİLYON METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ BEKLENTİSİ

Yüzer üretim platformuyla Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2'ye katlanarak günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz'den karşılanması hedefleniyor. Platformun belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapması planlanıyor. 140 kişilik kapasitesi bulunan platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak.



#Osman Gazi Gemisi
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