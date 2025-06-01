Osman Gazi Filyos Limanı'nda

Gemi Filyos Limanı'nda törenle karşılandı.2026'da göreve başlayacak platformu karşılamak için limana gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile diğer ilgililer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) iştiraki TP-OTC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cem Erdem'den bilgi aldı. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyudan 9,5 milyon metreküp günlük gaz üretiliyor.