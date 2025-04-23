Göktuğ'un 8 saatlik kaybı

Antalya’da ailesi tarafından bindirildiği kreş servisinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk saatler sonra bir parkta tek başına bulundu. Murat ve Aziza Ilgaz çifti, oğulları Göktuğ Ilgaz’ı 18 Nisan sabahı saat 07.15’te bir yıldır eğitim aldığı Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki kreşe gitmek üzere servise bindirmesine rağmen okula hiç ulaşmadığını ve gün boyunca kayıp kaldığını iddia etti. Aile, çocuklarının 8 saat sonra Kepez ilçesindeki bir parkta tek başına bulunduğunu ve bir vatandaş tarafından mahalle muhtarına, ardından emniyet güçlerine teslim edildiğini belirtti.

Göktuğ'un servise binme anı





KAYIP MESAJLA ORTAYA ÇIKTI

Olay, kreş öğretmeninin anne Aziza Ilgaz’a gönderdiği mesajla ortaya çıktı. Öğretmen saat 13.00’te "Merhaba Aziza Hanım, bugün Göktuğ niye gelmedi, iyi mi?" diye yazdı. Mesajı çalıştığı için ancak saat 15.00’te görebilen anne, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: “Telaşa kapıldım. Çok korktum, inanılmaz bir stres oldum. Deli gibi oldum. Öldü dedim. Çocuk öldü. Bir şey mi oldu? Hemen eve geldim, eşimi aradım. ‘Kreşte yok’ dedim. Murat, ‘Ben sabah verdim’ dedi. Kreşin güvenlik kameralarına baktılar, çocuk yok. Hiç girmemiş.”





OĞLUM ÖLDÜ DEDİM

Anne Ilgaz, oğlunun nerede olduğunu öğrendikleri ana kadar geçen saatlerde yaşadığı paniği ise şöyle anlattı: “Olaydan sonra kreş müdürünü aradım. Müdür, ‘Biz kameraya baktırdık, hiç inmemiş çocuk. Ne çantası var, ne çocuk var, hiç yok’ dedi. O gün ben ne yaşadım hâlâ anlatamıyorum. Şoktayım. İş yerinde kriz geçirdim. Konuşamadım bile. ‘Oğlum öldü’ dedim. Bitti. Çok kötü bir duyguydu."





CİDDİ İHMAL VAR

Kreş yönetiminin de net bilgi veremediğini belirten Murat Ilgaz ise, yaşananların ciddi bir ihmale işaret ettiğini söyledi. Baba Murat Ilgaz, "Ne şoför ne de servis ablası durumu fark etmiş. Okul da saat 3’e kadar hiç aramamış. Kaç öğrenci geldi, kim eksik diye sayım yapılmamış. Bu çok büyük bir ihmal. Bizim çocuğumuz bulundu ama başka ailelerin başına gelmesin diye bu yola başvurduk” dedi. Aile, yaşanan olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.



