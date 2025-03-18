Göktürk’ün 100 bininci görüntüsü Çanakkale’den

"Uzaydan da baksak gözümüz daima vatan toprağında. Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın kuruluşunun 1'inci yılında, sınır tanımayan keşif yolculuğumuz devam ediyor. 8 yıldır uzaydaki gözümüz olarak başarıyla görev yapan Göktürk-1 uydumuz, 100 bininci görüntüyü de Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı. Gelibolu Yarımadası'nı uzaydan görüntüleyen Göktürk-1, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi saygıyla selamlıyor"