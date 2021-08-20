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MALATYA

Gönüllü kadınlar aşure ikramı yaptı

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü nedeniyle aşure programı düzenledi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gönüllü kadınlar aşure ikramı yaptı
Yapılan aşure dağıtımına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’da eşlik etti.

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü nedeniyle aşure programı düzenledi. Gönüllü kadınlar, Malatya’nın ilk endüstriyel mutfağında hazırladıkları aşureleri, Battalgazi Belediyesi personelleri ve vatandaşlara ikram etti. Yapılan aşure dağıtımına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’da eşlik etti.

  • Bir Muharrem ayına daha ulaştıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Muharrem ayının memleketimize, milletimize, vatanımıza, Dünya’ya barış, huzur ve afiyet getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
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