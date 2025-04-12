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Görevi başında şehit olan polis memuru dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Görevi başında şehit olan polis memuru dualarla son yolculuğuna uğurlandı

15:0712/04/2025, Cumartesi
DHA
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Ankara'da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney, Ankara'nın Çubuk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu otoyolunun Bolu sınırındaki Cankurtaran mevkiinde dün meydana gelen kazada Ahmet Ülger yönetimindeki 06 BMA 330 plakalı otomobil, tankere arkadan çarptı. Ahmet Ülger ile Ankara Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İbrahim Güney hayatını kaybetti.

Şehit polis memuru İbrahim Güney son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru İbrahim Güney için bugün Çubuk ilçesindeki baba evi önünde helallik alındı. Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ardından şehit Güney için Camili köyünde bulunan Camili Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehidin mesai arkadaşları katıldı. Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin cenazesi, Camili Köy Mezarlığında toprağa verildi.





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