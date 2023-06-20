Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı: Tutuklandı

2023 Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar 2023 büyükbaş ve küçükbaş kesim ücretleri ne kadar? sorusunu gündeme getiriyor. Kurban ücretelerinin ne kadar olduğuna dair Diyanet'ten açıklama geldi. Büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Peki, canlı hayvan kilosu ne kadar? 2023 kurbanlık fiyatları kaç TL? Ortaklık ve hisse kurban fiyatı ne kadar? İşte 2023 büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları.