Gözü dönmüş LGBT'li şiddetine veterinerlerden sert tepki

Ankara'da veteriner hekimlerden şiddete tepki için 'klinik kapatma' eylemi.
Çankaya ilçesinde 1 Ağustos'ta veteriner hekim Ceren Eroğlu, kedisi ölen A.K adlı kadın ile 4 arkadaşı tarafından kliniği basılıp saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren A.K., daha sonra serbest bırakıldı. Olayı kınayan Ankara'daki 600 veteriner kliniği, bugün acil ve yatan hastaların tedavileri haricinde kliniklerini kapattı. 1 gün sürecek kapatma eylemi kapsamında kliniklerin camlarına kınama mesajları içeren afişler asıldı. Eyleme Çankırı ve Kırıkkale'deki veteriner hekimler de destek verdi.