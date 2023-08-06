Gözü dönmüş LGBT'li şiddetine veterinerlerden sert tepki

"Tüm bunlara rağmen meslektaşımız Ceren hanım ve diğer meslektaşlarımız, fedakarca sessiz canlara şifa dağıtmaya devam etmektedir. Dünyada hekim ünvanına sahip 3 meslek grubundan biri de veteriner hekimlerdir. Veteriner hekimler, kamuoyunda sadece hayvan sağlığı ile ilgilenen meslek mensupları olarak biliniyor ama hayvan sağlığının yanında çevre ve halk sağlığında da aktif rol almaktadır. Özellikle gıda güvenliğinden, kuduz gibi yüzlerce zoonoz hastalığında veteriner hekimler fedakarca çalışmaktadır. Buna rağmen veteriner hekimler, sağlık sınıfına alınmıyor ve sağlık sınıfının özlük haklarından yararlanamıyor. Sağlıkta şiddet kapsamına alınamayan veteriner hekimler, son zamanda giderek artan şiddet olaylarına maruz kalıyor. Bizim en büyük temennimiz; zaten hakkımız olan sağlık sınıfına dahil olmak ve bu özlük haklarından yararlanmak. Gazi Meclisi'miz açılır açılmaz, 'Sağlıkta Şiddet Yasası'na veteriner hekimlerin de dahil edilmesini istiyoruz. Sağlıkta şiddet kapsamına dahil edilmek için kaç meslektaşımızın darbedilmesi veya hayatını kaybetmesi gerekiyor, yetkililere bunu soruyoruz"