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Grand Kartal Otel'in acil durum planı yok mu?

Grand Kartal Otel'in acil durum planı yok mu?

04:0023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Personele verilmesi gereken İSG, ilk yardım ve yangın eğitimi verilmedi. Söz konusu eğitimle ilgili olarak otelin sitesinde bu alanın karşısında “Tamamlanamadı” ifadesi yer alıyor.
Personele verilmesi gereken İSG, ilk yardım ve yangın eğitimi verilmedi. Söz konusu eğitimle ilgili olarak otelin sitesinde bu alanın karşısında “Tamamlanamadı” ifadesi yer alıyor.

Yangında hayatını kaybedenler arasında otel çalışanları da bulunduğu için ayrıca “iş kazası” soruşturması da yürütülecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) bakımından işletmenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek. 50’den az çalışanı olması nedeniyle az tehlikeli işyeri statüsünde olan Grand Kartal Otel’in her 3 yılda bir vermesi gereken 8 saatlik İSG eğitimini vermemiş. Otelin sitesinde yer alan bilgilere göre yönetim, teknik ekip, kat hizmetleri, insan kaynakları, muhasebe, mutfak, servis personeli, ön büro, spa ve satın alma bölümünde çalışan personele verilmesi gereken İSG, ilk yardım ve yangın eğitimi verilmedi. Söz konusu eğitimle ilgili olarak otelin sitesinde bu alanın karşısında “Tamamlanamadı” ifadesi yer alıyor. İşyerine ait risk değerlendirmesi ve acil durum planının yapılıp yapılmadığı da kontrol edilecek.



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