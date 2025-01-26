Bolu’daki korkunç Grand Kartal Otel yangınının ardından, otelin işletme sahibi Halit Ergül’e ait diğer otelde de soruşturma başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin bulunduğu gerekçesiyle Halit Ergül’ün işlettiği Gazelle Resort ve Spa Otel’i de incelemeye aldı.

Gazelle Otel’de 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler arasında, Grand Kartal Otel’in muhasebe personelleri Cemal Özer ve Mehmet Salun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Otel teknik personelleri Kadir Çelik, Tahsin Pekcan, Grand Kartal Otel’in teknik personelleri Murat Duman ve Gürkan Oskan, Grand Otel Teknik Personeli Bayram Utku ile Bahadır Bahar da yer alıyor. Ayrıca, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Başkan Vekili İsmail Karagöz de gözaltına alınan isimler arasında. Jandarma ekipleri, Gazelle Resort ve Spa Otel’de çalışan ve isimleri öğrenilemeyen 4 personeli adliyeye sevk etti.