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Diğer oteline operasyon

Diğer oteline operasyon

04:0026/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Gazelle Resort
Gazelle Resort

Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in aralarında bulunduğu 7 kişi daha tutuklandı. Otelin sahibi Halit Ergül ve şirket müdürü Emir Aras daha önce tutuklanmıştı. Dün Ergül’ün diğer oteli Gazelle Resort ve Spa Otel’e de operasyon düzenlenirken 11 kişi gözaltına alındı.

Bolu’daki korkunç Grand Kartal Otel yangınının ardından, otelin işletme sahibi Halit Ergül’e ait diğer otelde de soruşturma başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin bulunduğu gerekçesiyle Halit Ergül’ün işlettiği Gazelle Resort ve Spa Otel’i de incelemeye aldı.

Halit Ergül

Gazelle Otel’de 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler arasında, Grand Kartal Otel’in muhasebe personelleri Cemal Özer ve Mehmet Salun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Otel teknik personelleri Kadir Çelik, Tahsin Pekcan, Grand Kartal Otel’in teknik personelleri Murat Duman ve Gürkan Oskan, Grand Otel Teknik Personeli Bayram Utku ile Bahadır Bahar da yer alıyor. Ayrıca, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Başkan Vekili İsmail Karagöz de gözaltına alınan isimler arasında. Jandarma ekipleri, Gazelle Resort ve Spa Otel’de çalışan ve isimleri öğrenilemeyen 4 personeli adliyeye sevk etti.


#Bolu
#otel
#Halit Ergül

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