Yaylaya itfaiye önerisini reddetmiş

Tanju Özcan’ın eleştirilere konu olan açıklaması, Bolu AK Parti Belediye Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu’nun mecliste yaptığı öneri üzerine geldi. Konyalıoğlu, yangına karşı önlem amacıyla Kızık Yaylası’na bir itfaiye aracı ve birkaç personel konuşlandırılmasını talep ederek şu ifadeleri kullandı: "Kızık Yaylası’nda belediyeye ait Adya Otel bulunuyor. Bunun yanı sıra bölge, çevresel orman yangınlarına karşı risk altında. Özellikle yaz aylarında, olası bir yangına karşı hazır durumda bir itfaiye aracı ve donanımlı personelin bölgede konuşlandırılmasını öneriyorum."Ancak, Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu öneriyi sert bir şekilde geri çevirerek, "Her şeyi de bizden beklemeyin. Kolay değil ki itfaiyede personel çalıştırmak" yanıtını verdi. Konyalıoğlu, önerisinin ne kadar önemli olduğunu vurgularken Kızık Yaylası’nın, yangının meydana geldiği Kartalkaya’ya sadece 20 dakikalık mesafede olduğunu hatırlattı. Bu mesafenin, yangınlara hızlı müdahale edilmesi için büyük bir avantaj sağlayabileceğini ifade eden Konyalıoğlu, şunları söyledi: "O gün bu önerim desteklenip, gerekli adımlar atılmış olsaydı, itfaiye yangına çok daha kısa sürede, 20 dakika içinde müdahale edebilirdi. Bu da belki 78 kişinin hayatını kurtarabilirdi. Ancak, maalesef alınmayan önlemler ve ihmaller bugün bu acı tabloyla yüzleşmemize neden oldu."