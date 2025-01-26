Yaylaya itfaiye önerisini reddetmiş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2 Eylül 2024’teki belediye meclisi toplantısında AK Partili Selami Konyalıoğlu’nun Kızık Yaylası’na itfaiye aracı yerleştirilmesi teklifini reddetmiş. Özcan, “Her şeyi de bizden beklemeyin” demiş. Yayla, yangın faciasının yaşandığı Kartalkaya’nın yakınında yer alıyor.
Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını sonrasında, ihmaller ve tartışmalar gündemden düşmezken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bir belediye meclisi toplantısında kullandığı ifadeler, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. 2 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen Bolu Belediye Meclisi oturumunda, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu’nun Kızık Yaylası’na bir itfaiye aracı ve personel yerleştirilmesi önerisine Özcan, “Her şeyi de bizden beklemeyin” şeklindeki yanıt verdi.
O ÖNERİ GERÇEKLEŞSEYDİ HER ŞEY FARKLI OLURDU
Tanju Özcan’ın eleştirilere konu olan açıklaması, Bolu AK Parti Belediye Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu’nun mecliste yaptığı öneri üzerine geldi. Konyalıoğlu, yangına karşı önlem amacıyla Kızık Yaylası’na bir itfaiye aracı ve birkaç personel konuşlandırılmasını talep ederek şu ifadeleri kullandı: "Kızık Yaylası’nda belediyeye ait Adya Otel bulunuyor. Bunun yanı sıra bölge, çevresel orman yangınlarına karşı risk altında. Özellikle yaz aylarında, olası bir yangına karşı hazır durumda bir itfaiye aracı ve donanımlı personelin bölgede konuşlandırılmasını öneriyorum."Ancak, Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu öneriyi sert bir şekilde geri çevirerek, "Her şeyi de bizden beklemeyin. Kolay değil ki itfaiyede personel çalıştırmak" yanıtını verdi. Konyalıoğlu, önerisinin ne kadar önemli olduğunu vurgularken Kızık Yaylası’nın, yangının meydana geldiği Kartalkaya’ya sadece 20 dakikalık mesafede olduğunu hatırlattı. Bu mesafenin, yangınlara hızlı müdahale edilmesi için büyük bir avantaj sağlayabileceğini ifade eden Konyalıoğlu, şunları söyledi: "O gün bu önerim desteklenip, gerekli adımlar atılmış olsaydı, itfaiye yangına çok daha kısa sürede, 20 dakika içinde müdahale edebilirdi. Bu da belki 78 kişinin hayatını kurtarabilirdi. Ancak, maalesef alınmayan önlemler ve ihmaller bugün bu acı tabloyla yüzleşmemize neden oldu."
İtfaiye müdürü korkmuş olabilir!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir televizyon programında, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki topladı. Sözcü TV'de canlı yayınlanan televizyon programında konuşan Özcan'a, oteli denetleyen itfaiyenin tespit ettiği eksikleri neden bildirmediği soruldu. Özcan, Bolu Belediyesi itfaiye müdürünün 'söz konusu otelin yönetiminden korkmuş olabileceğini' söyledi. Yangın öncesi Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün otelde tespit ettiği eksikliklere ilişkin ilgili kurumlara bildirimde bulunmamasını değerlendiren Özcan, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim" ifadelerini kullandı. Faciadan birkaç gün önce yangının yaşandığı işletmeye, Bolu Belediyesi tarafından 'itfaiye raporu' hazırlandığı ve eksikleri tespit ettiği, fakat yetkili makamlara bildirmediği ortaya çıkmıştı.