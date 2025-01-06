Tanju Özcan’a geç gelen soruşturma

Irkçı uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında katıldığı bir programda söyledikleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Özcan programda, "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım, dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, aldıkları ruhsatları hukuksuz şekilde iptal ettim. Tabii o zamanki güç ile dava da açamadılar. İdari Yargıya gitselerdi belki kazanırlardı. Sonra baktım yeterince giriş yok, nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi" ifadelerini kullanmıştı.

İKİ AYRI SUÇTAN

Özcan’ın bu sözlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlatıldığını ve "görevi kötüye kullanma" suçundan da İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edileceğini bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

PİŞKİNLİĞE DEVAM

Özcan, hakkında açılan soruşturma sonrası yaptığı açıklamada “Bu söylediklerimden dolayı pişman değilim. Yaptıklarımdan dolayı da pişman değilim. Kimseden de korkum yok. Yaptıklarımı yapmaya gerekirse devam edeceğim” dedi.







