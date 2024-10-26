Greta Thunberg Ermeni hezeyanlarını savunan Açık Radyo'yu ziyaret etti

RTÜK, İstanbul ve çevre şehirlerde yayın yapan Açık Radyo'daki sözde Ermeni soykırımı propagandası nedeniyle radyonun yayın lisansını iptal etmişti. İsveçli aktivist Greta Thunberg, İstanbul'a gelerek Ermeni hezeyanlarını savunan Açık Radyo'yu ziyaret etti.
Radya ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Nisan 2024 tarihinde, Açık Radyo'da dillendirilen, "Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da anma yasaklandı biliyorsunuz" şeklindeki skandal sözler nedeniyle kuruma en üst sınırdan idari para cezası verdi ve program durdurma cezası uyguladı.
Sözde aktivist Greta Thunberg, Açık Radyo için İstanbul'a geldi
İsveçli aktivist Greta Thunberg, İstanbul'a gelerek Açık Radyo'yu ziyaret etti.
Konuyu iklim krizine bağlayan Thunberg, "Açık Radyo açık kalmalı! Açık Radyo'yu destekliyorum. İklim krizi ve insan hakları konusunda gerçekleri söyleyen dürüst medya platformlarına sahip olmamız her zamankinden daha önemli" dedi.