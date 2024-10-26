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Greta Thunberg Ermeni hezeyanlarını savunan Açık Radyo'yu ziyaret etti

Greta Thunberg Ermeni hezeyanlarını savunan Açık Radyo'yu ziyaret etti

00:2226/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Greta Thunberg
Greta Thunberg

RTÜK, İstanbul ve çevre şehirlerde yayın yapan Açık Radyo'daki sözde Ermeni soykırımı propagandası nedeniyle radyonun yayın lisansını iptal etmişti. İsveçli aktivist Greta Thunberg, İstanbul'a gelerek Ermeni hezeyanlarını savunan Açık Radyo'yu ziyaret etti.

Radya ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Nisan 2024 tarihinde, Açık Radyo'da dillendirilen, "Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da anma yasaklandı biliyorsunuz" şeklindeki skandal sözler nedeniyle kuruma en üst sınırdan idari para cezası verdi ve program durdurma cezası uyguladı.

Cengiz Aktar isimli provokatörün 'sözde soykırım' hezeyanlarına ilişkin RTÜK'ten yapılan açıklamada,
"Gazetecilerin somut kanıtlara dayanmaksızın toplumun birlik ve beraberliğini bozacak, toplumu kutuplaştıracak, toplumun itibarını zedeleyebilecek nitelikte iddialarda bulunmasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, ayrıca, Cengiz Aktar tarafından söz konusu ‘soykırım’ nitelemesinin yayın sırasında açıkça dile getirilmesi ve bir düzeltme girişiminde bulunulmamasının kamusal sorumluluk ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı gibi toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden ve toplumda nefret duyguları oluşturabilecek nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır"
denildi.
RTÜK
, cezanın ödenmemesi nedeniyle,
Ermeni hezeyanlarını savunan Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti.

Sözde aktivist Greta Thunberg, Açık Radyo için İstanbul'a geldi

İsveçli aktivist Greta Thunberg, İstanbul'a gelerek Açık Radyo'yu ziyaret etti.

Konuyu iklim krizine bağlayan Thunberg, "Açık Radyo açık kalmalı! Açık Radyo'yu destekliyorum. İklim krizi ve insan hakları konusunda gerçekleri söyleyen dürüst medya platformlarına sahip olmamız her zamankinden daha önemli" dedi.

Thunberg - Ömer Madra



#Greta Thunberg
#Sözde Ermeni soykırımı
#Açık Radyo
#RTÜK

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