Günlük 6 bin kişiye çadırda iftar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 3 ayrı noktada kurulan iftar çadırında on binlerce vatandaş orucunu açtı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayında, üç ayrı merkezde kurduğu iftar çadırında on binlerce Diyarbakırlıya iftar hizmeti verdi. Hem iftar yapma imkanı olmayan hem de iftar vakti yolda olanların ihtiyacının karşılandığı iftar merkezlerinde günlük 6 çeşit yemekli iftar hizmeti verildi.

Diyarbakır Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su (sağda).

GÜNLÜK 6 BİN KİŞİYE İFTAR

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Dağkapı Meydanı, Kurşunlu Camii Meydanı, Bağlar Peynirciler Çarşısı civarındaki Tandır evi parkının içinde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye iftar verdi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’ne ait hasta ve hasta yakını misafirhanesinde kalan vatandaşlara Ramazan Ayı boyunca iftar ve sahur verildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla iftarını açtı. Dağkapı Meydanı’n-daki iftar çadırında vatandaşlarla iftar öncesi bir süre sohbet eden Vali Su, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın bereket getirmesi temennisinde bulundu. Vatandaş-larla beraber dua eden Vali Su’ya iftar programında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de eşlik etti.

FİRMALARA DENETİM

Sağlık işleri Daire Başkanlığı’na bağlı gıda kontrol ekipleri ise iftar çadırları için yemek yapan firmaların üretimini denetledi. Tesislerin hijyen durumu, son kullanma tarihleri, kullanım koşullarını denetleyen ekipler, etlerin uygun soğuklukta bekletilmesi ve işlenmesi sırasında herhangi bir bozulma olmaması için aşçılara ve ilgili personele gerekli uyarıları yaptı.

Ramazan’a özel akşam sporları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Sağlıklı yaşam için akşam sporu” temasıyla Ramazan Ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ramazan Ayı’yla birlikte ara verdiği sabah sporlarının yerine iftar sonrası akşam sporlarını başlattı. Haftanın 6 günü eğitmenler eşliğinde 20.00 ile 22.30 saatleri arasında kentteki parklarda spor eğitimler verildi. Anıt Park, Park 75, Tema Park, Koşuyolu, Kardeşlik, Kent Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, ve Seyrantepe TOKİ parklarında vatandaşlar, kadın ve erkek spor antrenörleri eşliğinde fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, sağlıklı beslenme konularında hizmet aldılar.

UYANIŞ GENÇLİK AİLESİ BİZİM KIYMETLİMİZ

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim alan Akademi Lise öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Uyanış Gençlik Mottosu’yla eğitimlerine ve sosyal-kültürel çalışmalarına devam eden Akademi Lisesi öğrencileri için Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Grup Tillo’nun seslendirdiği ilahi ezgilerle devam etti. Sur Akademi Lisesi İlahi Grubu birbirinden güzel ilahi ezgiler seslendirdi.

Programda 1200 öğrenci, 400 eğitmen ve öğrenci aileleriyle bir araya gelen Vali Su, öğrencilerle ve aileleriyle muhabbet etti.

Vali Su, Uyanış Gençlik ailesini çok önemsediğini ve kendisinin de bu kıymetli çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti.

Vali Su, “Bu akşam Ramazan-ı Şerif’in bereketini Büyükşehir Belediyemizin Akademi Liselerinde üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizle paylaştık. Onlar bizim kıymetlimiz, her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.







