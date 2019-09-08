Gündem Güvenli bölge için ortak devriyeler devam edecek
POLİTİKA

Güvenli bölge için ortak devriyeler devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile ortak yapılan kara devriyesinin ardından yaptığı açıklamada "Fırat'ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak faaliyetler gecikmeye meydan vermeden sürmektedir. Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi tamamlandı
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla, havadan ve karadan ortak devriyelere gelecek günlerde de devam edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5-7 Ağustos'ta ABD heyetiyle varılan mutabakat çerçevesinde, Güvenli Bölgenin tesisine, belirlenen takvim çerçevesinde planlandığı gibi devam edildiği belirtildi.

  • Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisine yönelik Birleşik Müşterek Harekat Merkezinin 12 Ağustos'ta Şanlıurfa Akçakale'de faaliyete geçtiği, 14 Ağustos'ta ise İnsansız Hava Araçları (İHA) ile keşif uçuşlarının başladığı anımsatılan açıklamada, 21 Ağustos'tan itibaren Güvenli Bölge Birinci Aşama faaliyetlerine geçilerek, 24 ve 29 Ağustos ile 5 Eylül tarihlerinde müşterek hava keşif faaliyeti icra edildiği aktarıldı.

Planlanan takvime uygun olarak, TSK ve ABD personelinin, Akçakale'nin güneyinde Suriye tarafında, kara araçları, helikopter ve İHA'lar eşliğinde ilk müşterek kara devriyesini bugün saat 09.17-12.51 arasında gerçekleştirdiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenli Bölgenin tesisine yönelik faaliyetlerin dikkat ve hassasiyetle denetlenmesi, arazideki uygulamaların yerinde görülmesi ve takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Suriye'nin kuzeyi Fırat'ın doğusunda teröristlere ait barınak, sığınak ve tahkimatın imha edilmesi, ellerindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin bölgeden çekilmesi ve sonrasında Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamak maksadıyla ortak faaliyetler planlandığı şekilde gecikmeye meydan vermeden sürmektedir."

Güvenli bölge için ortak devriyeler devam edecek
GÜNDEM
Güvenli bölge için ortak devriyeler devam edecek

Emekli Büyükelçi Özülker: ABD'ye güven olmaz
GÜNDEM
Emekli Büyükelçi Özülker: ABD'ye güven olmaz

Fırat'ın doğusunda müşterek kara devriyesi tamamlandı
DÜNYA
Fırat'ın doğusunda müşterek kara devriyesi tamamlandı
28 Şubatı hatırlatan işler var

28 Şubat'ı hatırlatan işler var

Cumhurbaşkanı, Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuşuyor.
ABDye güven olmaz

ABD'ye güven olmaz

Uzmanlara göre 'ortak devriye' soru işaretlerini dağıtmadı.
Saat 04.25te sahte imzayla göndermiş

Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

​FETÖ'cü hainlerin gönderdiği mesaj ortaya çıktı.
Devriyeler<br> devam edecek

Devriyeler
devam edecek

Bakanlık'tan çok net Fırat'ın doğusu mesajı.
Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

​HDP önünde bekleyenlere sanatçılardan destek.
Ortak devriye<br> sona erdi

Ortak devriye
sona erdi

ABD ile ilk ortak kara devriyesi atan zırhlılar döndü.
Dehşeti yaşadılar

Dehşeti yaşadılar

Yürüyüşe çıkanlar korkunç olay ile karşılaştı.
'Esnaf arkadaşınızım'

'Esnaf arkadaşınızım'

Sahte kimlikle açtığı kuyumcuda dolandırdı.
Şehidin kanı <br>yerde kalmadı

Şehidin kanı
yerde kalmadı

Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist öldürüldü.​
Yeni gelişme

Yeni gelişme

​İTÜ mezunu genç vahşice öldürülmüştü.
Tehdit ediliyoruz

Tehdit ediliyoruz

​Ailelerin HDP önündeki eylemi 6'ncı gününde.
Kayyum söz <br>konusu değil

Kayyum söz
konusu değil

Bakan Soylu, kayyum iddialarına cevap verdi.
Yarın başlayacak

Yarın başlayacak

​Yeni eğitim öğretim yılına dair tüm detaylar.
1,5 ayda 200 bin <br>kullanıcıya ulaştı

1,5 ayda 200 bin
kullanıcıya ulaştı

​Yerli 'Yazbee' global sosyal medyaya rakip olacak.
Fiyatlar <br>yüzde 30 düştü

Fiyatlar
yüzde 30 düştü

​Okulların açılmasıyla birlikte fiyatlar düştü.
Efsane Vali'den <br>ayrı 16 yıl

Efsane Vali'den
ayrı 16 yıl

Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 16 yıl geçti.
'Parçalattım'

'Parçalattım'

​Kaşıkçı'nın cesedi poşet içinde işbirlikçiye verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.