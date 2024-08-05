Hac ön kayıtları ve yenileme için kritik süreç: e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

E-devlet hac kayıt başvuru ve kayıt yenileme ekranında yoğunluk yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden başladı. Peki, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Hac ön kayıt ücreti ne kadar? Hac ön kayıt e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? İşte hacı adaylarını ilgilendiren hac ön kayıt işlemlerine ilişkin merak edilen detaylar...