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Hac ön kayıtları ve yenileme için kritik süreç: e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

Gelecek yıl hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

11:29 - 5/08/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Hacı adayları, 16 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabilecek.


"Otomatik olarak yenilenmeyecek"


Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.


Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.




#e-Devlet
#Hac ön kayıtları
#kayıt yenileme başvuruları
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