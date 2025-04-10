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Hacı adaylarının uçuş ve kafile bilgileri duyuruldu

Hacı adaylarının uçuş ve kafile bilgileri duyuruldu

11:0810/04/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bu yıl hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri artık erişime sunuldu.

Bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.


Sistemden öğrenilebilecek


Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre,
"Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu"
kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini
"www.hac.gov.tr"
adresinden öğrenebilecek.



#2025 Yılı Hac Organizasyonu
#Diyanet işleri Başkanlığı
#Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri
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