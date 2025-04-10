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Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı: Boran Kuzum'un yerine gelen isim belli oldu

Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı: Boran Kuzum'un yerine gelen isim belli oldu

10:1610/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Boran Kuzum ve Alper Saldıran
Boran Kuzum ve Alper Saldıran

CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından TRT dizisindeki işine son verilen oyuncu Aybüke Pusat'a destek veren Boran Kuzum, Ayşe – Bir Ruh Macerası dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Kuzum'un yerine 'Atıf Yılmaz' rolünü üstlenecek ismin Alper Saldıran olduğu duyuruldu.

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ın oyuncusu Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki korsan boykota destek verdiği için Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Bunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Pusat'a destek veren, tabii platformunun yeni projesi olan 'Bir Ruh Macerası' dizisinin oyuncusu Boran Kuzum da projeden çıkarıldı.


Kuzum'un diziden ayrılmasının ardından yerine gelecek oyuncu belli oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizide Atıf Yılmaz rolünü kimin üstleneceği merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu önemli rol Alper Saldıran'a teslim edildi. Saldıran, sete çıkarak çekimlere başladı.





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