Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı: Boran Kuzum'un yerine gelen isim belli oldu

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ın oyuncusu Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki korsan boykota destek verdiği için Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Bunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Pusat'a destek veren, tabii platformunun yeni projesi olan 'Bir Ruh Macerası' dizisinin oyuncusu Boran Kuzum da projeden çıkarıldı.