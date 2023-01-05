Gündem Hakimlere sopa gösteriyor
ANKARA

Hakimlere sopa gösteriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davanın hakiminin değiştirilmesine yönelik iddialar sorulan Bozdağ, İmamoğlu’nun avukatlarını değiştirilen hakim hakkında reddi hakim talebinde bulunduğunu anımsattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ekrem İmamoğlu hakim ve savcıları tehdit ediyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakimlere sopa gösteriyor
​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ekrem İmamoğlu hakim ve savcıları tehdit ediyor” dedi. Bozdağ, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davanın hakiminin değiştirilmesine yönelik iddialar sorulan Bozdağ, İmamoğlu’nun avukatlarını değiştirilen hakim hakkında reddi hakim talebinde bulunduğunu anımsattı. Bozdağ, “Şimdi bu hakimle ilgili iddialarda bulunuyorlar. O zaman Hakim Savcılar Kurulu görevinin başında. İtirazı olan şikayet dilekçesini verir Hakimler Savcılar Kurulu bunu değerlendirir ama hukukun işlemesine, hukukun kendi yolunda işlemesine hiç kimse müdahale edemez etmemelidir de “ diye konuştu. Bozdağ, şunları söyledi: “Şimdiden istinaftan lehine karar çıkmazsa istinafın, Yargıtay’dan lehine karar çıkmazsa Yargıtay’ın başına gök kubbeyi yıkacağını söylüyor. Böylesi bir hukuk devleti anlayışı olur mu? Mevcut hakim, hakimi karar veren hakimi ve davanın savcısı hakkında yapmadıkları hakaret, yapmadıkları saygısızlık kalmadı. Şimdi de istinafa da dosya gitmeden istinafı tehdit ediyor, dosya gittiği takdirde Yargıtay’ı tehdit ediyor ve oradaki yüksek hakimlere de sopa gösteriyor. İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı’na yakışıyor mu bu davranış?“

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