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HAKKÂRİ

Hakkari haberleri: Kreşte nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'in babası 'Kızım ihmal kurbanı oldu' dedi

Kreşte nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'in babası: Kızım ihmal kurbanı oldu

Hakkari'de özel bir kreşte akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Nefes borusuna oyun hamuru kaçan 7 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar bitkisel hayata girdi. Küçük çocuğun babası Recep Akar, kızının ihmal kurbanı olduğunu iddia etti. 10 aydır tedavi gören kızının başından bir an olsun ayrılmayan baba Akar, olayda ihmali olanlar hakkında şikayetçi olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
​Nefes borusuna oyun hamuru kaçan 7 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar bitkisel hayata girdi.
​Nefes borusuna oyun hamuru kaçan 7 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar bitkisel hayata girdi.

Kentteki özel bir kreşe giden 7 yaşındaki Mukaddes Akar'ın 12 Kasım günü nefes borusuna oyun hamuru kaçtı. Nefes alamayan Mukaddes, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 ay tedavi altına tutulan Mukaddes, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 4 ay burada tedavi altında tutulan çocuk, koronavirüs salgını nedeniyle ambulans uçakla tekrar Van'a gönderildi.

DHA
Kentteki özel bir kreşe giden 7 yaşındaki Mukaddes Akar'ın 12 Kasım günü nefes borusuna oyun hamuru kaçtı.

Ailesi tarafından Hakkari'ye götürülen Mukaddes, durumu ağırlaşınca Van'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan küçük kızın başından baba Recep Akar, bir an olsun ayrılmıyor.

  • Baba Akar, kızının beynine uzun süre oksijen gitmediği için bitkisel hayata girdiğini ifade ederek, "Mukaddes, gittiği kreşte ihmal kurbanı oldu. Oyun odasında, çocuklarla oynarken oyun hamuru nefes borusuna kaçıyor. Kızım ömür boyu yatağa mahkum kalacak. Doktorlar, tedavisi olmadığını söyledi. Hakkari'de görev yapan Doç. Dr. Rahmi Özdemir aracılığıyla Küba ile iletişime geçildi. Ancak Küba, yapılacak bir şey olmadığını bildirdi" dedi.

DHA
Nefes borusuna oyun hamuru kaçan 7 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar bitkisel hayata girdi.

'KIZIM ÖMÜR BOYU YATAĞA BAĞLI YAŞAYACAK'

Kızının 10 aydır tedavi gördüğünü ifade eden baba Akar, "Kızım Hakkari Devlet Hastanesi'nden, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 3 ay kaldıktan sonra AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari ve Van Sağlık Müdürleri'nin girişimleri sonucu, Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevki yapıldı. 4 ay kaldıktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle, doktorlar, 'Çocuğunuza yapılacak bir şey yok' diyerek eve gitmemiz gerektiğini söylediler.

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın girişimleri sonucu tahsis edilen ambulans uçakla, Van'a geldik. Van'dan Hakkari'ye götürdük. Hakkari'de kızım fenalaşınca özel hastaneye getirdik. Yaklaşık 10 aydır kızım yaşam mücadelesi veriyor. Hiç bir şekilde konuşamıyor. Sadece kalbi çalışıyor. Bu da kreşin ihmali. Dava açtım, şu anda adli süreç devam ediyor. İnşallah hak yerini bulur" diye konuştu.

DHA
Küçük çocuğun babası Recep Akar, kızının ihmal kurbanı olduğunu iddia etti.

'TELEFONLA KONUŞTU DİYE KIZIM ÖMÜR BOYU YATAĞA BAĞIMLI KALDI'

Akar, kızının nefes borusuna kaçan oyun hamurunun Hakkari'de çıkarıldığını söyleyerek, "Nefes alamadığı için beyne oksijen gitmiyor. Burada ihmal var. Kreşte sertifikasız bir eleman çalıştırmak, sigortasız eleman çalıştırmak nedir? Olay anında kız eleman telefonda konuşuyor. Kreş sahibi, bize 'Telefonla konuşmak kesinlikle yasaktır. Personelimizin telefonlarını alıp, dolaba bırakıyoruz' diyordu. Telefon konuşmasından dolayı kızım ömür boyu yatağa bağlı kaldı. Doktorumuz Cemal Kayran kızıma çok iyi bir tedavi uyguluyor. Allah razı olsun kendisinden. Hayatımda hastasıyla yatıp kalkan bir doktor ilk defa gördüm. Kendisinden çok razıyım. Allah da ondan razı olsun. Tedavi sürecinde şu an ilerleme yok. Hep geriye gidiyor" dedi.

DHA
10 aydır tedavi gören kızının başından bir an olsun ayrılmayan baba Akar, olayda ihmali olanlar hakkında şikayetçi olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Baba Akar, kızının 2 yıl önce doğum gününde çekilen videoları her izlediğinde yüreğinin parçalandığını da söyledi.

140 gün sonra bitkisel hayattan çıktı
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140 gün sonra bitkisel hayattan çıktı
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