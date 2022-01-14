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HAKKÂRİ

Hakkari'de şebeke arızası için gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyüne, arızalanan su şebekesini onarmak için başka köyden gelen 3 kişinin üzerine, çığ düştü. Kar kümesi altında kalan 3 kişi, köylülerin yardımıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Hakkari haberleri: Şebeke arızası için gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü: 3 yaralı
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakkari'deki olay, öğle saatlerinde, Yüksekova ilçe merkezine bağlı Adaklı köyü yakınlarında meydana geldi.

Aksu köyünde yaşayan bazı kişiler, arızalanan su şebekesini onarmak için traktörle Adaklı köyüne kadar gitti. Buradan da 4 kilometre yürüyerek arıza yaşanan bölgeye ulaşan köylülerin üzerine, çalışma yaptıkları sırada çığ düştü.

DHA

İsmet Durna (50), Tekin Tarla (31) ve Nihat Arslan (30) kar kümesi altında kaldı, yanlarında bulunan 2 kişi ise son anda kurtuldu.

DHA

Köylülerin yardımıyla Durna, Tarla ve Arslan, kar kümesi altından çıkarıldı. Kurtulan 2 köylünün ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.


DHA

İsmet Durna, çalışma yaparken, bir anda üzerlerine kar geldiğini belirterek, "Yaklaşık 1 saat kar altında kaldık. Çığda kurtulan arkadaşlarımızın da yardımıyla çıkmayı başardık" dedi.

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