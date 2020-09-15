Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKÂRİ

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
3 terörist etkisiz hale getirildi.
3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucularınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir
GÜNDEM
MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir

Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına silahlı saldırı: Bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı
DÜNYA
Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına silahlı saldırı: Bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı

İçişleri Bakanı Soylu: Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı, terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı, terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik

Abone Ol Google News
Haliçte ceset çıktı

Haliç'te ceset çıktı

​Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler...
Bakanlık tek tek açıkladı

Bakanlık tek tek açıkladı

​"91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz."
Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız

'Kara Gün' ilan edildi

'Kara Gün' ilan edildi

BAE ve Bahreyn, İsrail ile Washington'da masaya oturuyor.

Ne olur abi benden şikayetçi olma

Ne olur abi benden şikayetçi olma

Bursa'da hırsız 8 bin liralık altınını çaldığı kuyumcuya yalvardı.

​Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı.

Dış politikada<br>büyük onur

Dış politikada
büyük onur

Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini bugün devralıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.