Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucularınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Devam eden, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında;

Hakkari kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birlikleri ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) September 15, 2020

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