Hakkari semalarında SİHA yoğunluğu dikkat çekti

Bugün, Bayraktar TB2'lerin Hakkari semalarında uçuş yapması dikkatlerden kaçmadı. Birçok SİHA'nın koordineli operasyonu terör örgütü sempatizanlarını tedirgin ederken uzmanlara göre bu yeni bir hareketin işareti.
Son yıllarda TSK'nın Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonla terör örgütü sığınacak mağara dahi bulamaz hale gelmişti. SİHA'larla koordineli yapılan bu operasyonlarla birlikte birçok bölge terörden arındırılmıştı.
Uzmanlara göre ise; bugünlerde yaşanan hava hareketliliği de başlayan bir sürecin habercisi.