Hakkari semalarında SİHA yoğunluğu dikkat çekti

FlightRadar adlı sitedeki radar izlerine bakıldığında Hakkari semalarındaki SİHA yoğunluğu dikkat çekti.

3 farklı SİHA'nın bölgede hareket halinde olması uzmanlara göre yeni bir terör operasyonunun habercisi olabilir.

OYNAT 00:45 MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





TSK inlerine kadar girdi

Son yıllarda TSK'nın Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonla terör örgütü sığınacak mağara dahi bulamaz hale gelmişti. SİHA'larla koordineli yapılan bu operasyonlarla birlikte birçok bölge terörden arındırılmıştı.

GÜNDEM Terör örgütü PKK'nın suikast timi mısır tarlasında sigara içerken fark edildi, İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Uzmanlara göre ise; bugünlerde yaşanan hava hareketliliği de başlayan bir sürecin habercisi.