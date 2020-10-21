Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hakkari semalarında SİHA yoğunluğu dikkat çekti
HAKKÂRİ

Hakkari semalarında SİHA yoğunluğu dikkat çekti

Bugün, Bayraktar TB2'lerin Hakkari semalarında uçuş yapması dikkatlerden kaçmadı. Birçok SİHA'nın koordineli operasyonu terör örgütü sempatizanlarını tedirgin ederken uzmanlara göre bu yeni bir hareketin işareti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SİHA'lar Hakkari semalarında.
SİHA'lar Hakkari semalarında.

FlightRadar adlı sitedeki radar izlerine bakıldığında Hakkari semalarındaki SİHA yoğunluğu dikkat çekti.

3 farklı SİHA'nın bölgede hareket halinde olması uzmanlara göre yeni bir terör operasyonunun habercisi olabilir.

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:45
MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.


TSK inlerine kadar girdi

Son yıllarda TSK'nın Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonla terör örgütü sığınacak mağara dahi bulamaz hale gelmişti. SİHA'larla koordineli yapılan bu operasyonlarla birlikte birçok bölge terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü PKK'nın suikast timi mısır tarlasında sigara içerken fark edildi, İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'nın suikast timi mısır tarlasında sigara içerken fark edildi, İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Uzmanlara göre ise; bugünlerde yaşanan hava hareketliliği de başlayan bir sürecin habercisi.

Danimarka gazetesi Information: Türkiye Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
GÜNDEM
Danimarka gazetesi Information: Türkiye Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Abone Ol Google News
Sokağa çıkma yasağı sinyali

Sokağa çıkma yasağı sinyali
Yenilgi Ermenistanı agresifleştirdi

Yenilgi Ermenistan'ı agresifleştirdi

​Dünya Ermeni katliamlarını yumuşatıyor...
Kadıköylülerin başı kahverengi kokarca böceği ile dertte: Çok kötü bir kokusu var öldürünce feci bir koku yayıyor

MSB paylaştı

MSB paylaştı

Minyatür bomba hedefi tam isabetle vurdu.

​Rus şirket bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.

Yeni gelir kapısı oldu

Yeni gelir kapısı oldu

'Süper besin' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.