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Gündem Hakkaride 6 kişilik aile evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar
HAKKÂRİ

Hakkari'de 6 kişilik aile evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar

Hakkari'de 6 kişilik aile evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Geçen yıl Multiple Skleroz hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş, sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları bir metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını belirtti.

Haber Merkezi DHA
6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı.
6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı.

Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı.

Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları bir metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi.

DHA
Ataş ailesi evlerinde görülen yılanlardan dolayı zor günler geçiriyor.Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı.

Yılanların evin damından içeri girdiklerini anlatan Ateş, yaşları henüz küçük olan çocuklarının bu durumdan dolayı büyük korku yaşadıklarını ve uyuyamadıklarını söyledi.

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Geç saate kadar televizyon izliyorlar

Eşinin hastalığı yüzünden yürüyemediğini ve bu nedenle zor günler yaşadıklarını söyleyen Sanya Ataş, yakınlarının ve komşularını verdiği destekle yaşadıklarını belirtti. Ataş, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

DHA
Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı.

11 yaşındaki Hasan Yusuf da ilk defa karşılaştıkları yılanlar yüzünden korkulu günler yaşadıklarını, bu korku yüzünden de kardeşleriyle birlikte geceleri geç saatlere kadar televizyon izlemek zorunda kaldıklarını anlattı.

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