Hakkari’de 7 mağara bulundu: Burada daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var

”Şal vadisinde tesislerimizin devamı için bir doğa yürüyüşü düzenledik. Vadide kayda değer birkaç mağara bulduk. Burada daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var. Bundan sonra şehrin çok dışına çıkmaya gerek duymadan hemen bay kalesinin hemen arka tarafında hem güzel bir doğa yürüyüşü yapılabilir hemde mağaralar gezilebilir. Bu gezintinin ardından yeni tesislerimize çıkılabilecek ve manzara izlenilecek şekilde güzel bir destinasyon oluşturduk. Hakkarimize hayırlı olsun. İnşallah beklentimiz olan buranın kısa sürede turistik bir kent olması. Hatta turizmin başkenti yapma noktasında önemli keşifler oldu. İnşallah devamını getiririz. Bizim projemizin içerisinde ilk sere solandan girerken orada bir kır düğün salonu, çay bahçesi, onun üst tarafında tüm vadiyi gören yaklaşık 150 metre yükseklikte bir seyir tepesi oluşturacağız. İnşallah bu projelerimizi 2 aya kadar bitireceğiz.”