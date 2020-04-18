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HAKKÂRİ

Hakkari’de 7 mağara bulundu: Burada daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesis çalışmaları esnasında 7 ayrı mağara keşfedildi. Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, ”Şal vadisinde tesislerimizin devamı için bir doğa yürüyüşü düzenledik. Vadide kayda değer birkaç mağara bulduk. Burada daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bulunan mağaralardan biri.
Bulunan mağaralardan biri.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi çalışmaları kapsamında 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, bahçeler, restoran ve kafelerin yapılacağı alanda yapılan çalışmalar esnasında mağara insanlarının yaşadığı döneme ait 7 ayrı mağara bulundu.

Hakkari’de 7 mağara bulundu: Burada daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var
FOTOĞRAF 13
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Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi çalışmaları kapsamında 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, bahçeler, restoran ve kafelerin yapılacağı alanda yapılan çalışmalar esnasında mağara insanlarının yaşadığı döneme ait 7 ayrı mağara bulundu.
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Kent merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve bölgedeki terör olayları nedeniyle yasaklanan Bay köyüne bağlı şal vadisinde 7 faklı mağara keşfedildi.
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Mağaraları turizme kazandırmak amacıyla bölgede incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk’a Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Hakkari Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan, kurum personeli ve basın çalışanları eşlik etti.
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Vali Yardımcısı Duruk ve beraberindekiler 6 kilometrelik patika yollardan ve engebeli yamaçlardan sosyal mesafeye dikkat çekerek tek sıra halinde keşfettikleri mağaralara girerek incelemelerde bulunarak fotoğraf çekti.
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Çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Hakkari’ye yeni bir sosyal alan kazandırmak için Şal vadisinde incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, incelemeler kapsamında faklı mağaralar bulduklarını söyledi.
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Vali Yardımcısı Duruk, şu şekilde açıklamada bulundu:
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”Şal vadisinde tesislerimizin devamı için bir doğa yürüyüşü düzenledik. Vadide kayda değer birkaç mağara bulduk. Burada daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var. Bundan sonra şehrin çok dışına çıkmaya gerek duymadan hemen bay kalesinin hemen arka tarafında hem güzel bir doğa yürüyüşü yapılabilir hemde mağaralar gezilebilir. Bu gezintinin ardından yeni tesislerimize çıkılabilecek ve manzara izlenilecek şekilde güzel bir destinasyon oluşturduk. Hakkarimize hayırlı olsun. İnşallah beklentimiz olan buranın kısa sürede turistik bir kent olması. Hatta turizmin başkenti yapma noktasında önemli keşifler oldu. İnşallah devamını getiririz. Bizim projemizin içerisinde ilk sere solandan girerken orada bir kır düğün salonu, çay bahçesi, onun üst tarafında tüm vadiyi gören yaklaşık 150 metre yükseklikte bir seyir tepesi oluşturacağız. İnşallah bu projelerimizi 2 aya kadar bitireceğiz.”
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Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ise Şal vadisinde tespit ettikleri mağaraların bölgenin turizm potansiyelini arttıracağını ifade ederek, ileriki günlerde bölgede teknik malzemelerle daha kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini söyledi.
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Hakkari’de 7 mağara bulundu: Burada daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var
Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesis çalışmaları esnasında 7 ayrı mağara keşfedildi. Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, ”Şal vadisinde tesislerimizin devamı için bir doğa yürüyüşü düzenledik. Vadide kayda değer birkaç mağara bulduk. Burada daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var" dedi.

Kent merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve bölgedeki terör olayları nedeniyle yasaklanan Bay köyüne bağlı şal vadisinde 7 faklı mağara keşfedildi. Mağaraları turizme kazandırmak amacıyla bölgede incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk’a Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Hakkari Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan, kurum personeli ve basın çalışanları eşlik etti.

İncelemelerde bulunuldu.

7 farklı mağara buldular

Vali Yardımcısı Duruk ve beraberindekiler 6 kilometrelik patika yollardan ve engebeli yamaçlardan sosyal mesafeye dikkat çekerek tek sıra halinde keşfettikleri mağaralara girerek incelemelerde bulunarak fotoğraf çekti. Çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Hakkari’ye yeni bir sosyal alan kazandırmak için Şal vadisinde incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, incelemeler kapsamında faklı mağaralar bulduklarını söyledi.

Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var

Vali Yardımcısı Duruk, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • ”Şal vadisinde tesislerimizin devamı için bir doğa yürüyüşü düzenledik. Vadide kayda değer birkaç mağara bulduk. Burada daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var. Bundan sonra şehrin çok dışına çıkmaya gerek duymadan hemen bay kalesinin hemen arka tarafında hem güzel bir doğa yürüyüşü yapılabilir hemde mağaralar gezilebilir. Bu gezintinin ardından yeni tesislerimize çıkılabilecek ve manzara izlenilecek şekilde güzel bir destinasyon oluşturduk. Hakkarimize hayırlı olsun. İnşallah beklentimiz olan buranın kısa sürede turistik bir kent olması. Hatta turizmin başkenti yapma noktasında önemli keşifler oldu. İnşallah devamını getiririz. Bizim projemizin içerisinde ilk sere solandan girerken orada bir kır düğün salonu, çay bahçesi, onun üst tarafında tüm vadiyi gören yaklaşık 150 metre yükseklikte bir seyir tepesi oluşturacağız. İnşallah bu projelerimizi 2 aya kadar bitireceğiz.”

Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ise Şal vadisinde tespit ettikleri mağaraların bölgenin turizm potansiyelini arttıracağını ifade ederek, ileriki günlerde bölgede teknik malzemelerle daha kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini söyledi.

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