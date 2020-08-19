Hakkari'de düğünlere koronavirüs kısıtlaması: Süre 2 saate düşürüldü

Dünya

Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'taki gösterilerin "barışçıl" olduğuna inandığını belirterek, "'Demokrasi' önemli bir kelime, Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor." ifadesini kullandı. Trump, Belarus'taki durumla ilgili birçok kişiyle iletişim halinde olduklarına işaret ederek, uygun bir zamanda bu mevzuyu Rusya ile de görüşeceklerinin altını çizdi.