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HAKKÂRİ

Hakkari’de huzur var: PKK’ya 1 kişi bile katılmadı

Hakkari’de huzur var: PKK’ya 1 kişi bile katılmadı

Uzun yıllar terör ile anılan Hakkari’de PKK’ya katılım sıfırlandı. Hakkari’nin, tarihinin en huzurlu ve sakin dönemini yaşadığını belirten Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “2020’de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı. Şu anda ne Hakkari’nin köylerinde, ne mezralarında, ne merkezinde, ne ilçelerinde insanların ‘terör’ diye bir gündemi yok” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik başarılı operasyonlar sayesinde huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari’de, bu yıl hem örgüte katılım sıfırlandı hem de terör olayları bitme noktasına geldi.
Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik başarılı operasyonlar sayesinde huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari’de, bu yıl hem örgüte katılım sıfırlandı hem de terör olayları bitme noktasına geldi.

PKK’lı teröristlere karşı yurt içi ve dışında yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik güçleri, aileleriyle görüşerek, yürüttükleri ikna çalışmaları sonucu yüzlerce teröristin teslim olmasını sağlayarak örgüt içinde çözülmeyi de hızlandırdı. Bu sayede yıllardır terör olaylarıyla anılan Hakkari’de bu yıl hem örgüte katılım sıfırlandı hem de terör olaylarının oranı en düşük seviyeye geriledi.

İdris Akbıyık
  • Kentin geçmişte terörden ciddi sıkıntılar ve acılar yaşadığını belirten Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Hakkari tarihinin en huzurlu ve en sakin dönemini yaşıyor. 2020’de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucu terör örgütüne büyük darbe indirildi.” dedi.

Akbıyık, : “Hakkari terörle mücadelede bu sene tarihinin en iyi dönemini yaşadı. Şu anda ne Hakkari’nin köylerinde, ne mezralarında, ne merkezinde, ne ilçelerinde insanların “terör” diye bir gündemi yok.”

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