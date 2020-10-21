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Gündem Hakkaride PKKlı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
HAKKÂRİ

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramada elektrikli fünye ve el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş 155 milimetrelik top mühimmatı, el yapımı patlayıcı için hazırlanan oksijen tüpü, 8'li 3 pil bloku, patlayıcı yapımında kullanılan 50 metre elektrik kablosu ve daha pek çok eşya bulundu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda dün Derecik ilçesi Ortaklar köyü Örencik mezrasında mağara tespit edildi.

Yapılan aramada elektrikli fünye ve el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş 155 milimetrelik top mühimmatı, el yapımı patlayıcı için hazırlanan oksijen tüpü, 8'li 3 pil bloku, patlayıcı yapımında kullanılan 50 metre elektrik kablosu, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 7,62 milimetre çapında 523 fişek, G-3 piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 7,62 milimetre çapında 30 fişek, 7,62 milimetre çapında 50 biksi fişeği, 5'er litrelik bidonlarda 8 kilogram toz TNT, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 aydınlatma mayını, savunma tipi el bombası, yelek, uyku tulumu ve tütünlük ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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