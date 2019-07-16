Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
- Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Yayla Mahallesi Beyaz Taş mevkisinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan arama tarama faaliyeti sırasında, bixi ağır makinalı tüfek, 5 AK-47 kalaşnikof tüfek, içerisinde muhtelif sayıda fişek bulunan AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait 7 şarjör, 534 bixi ağır makinalı tüfeğe ait mühimmat, 166 AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait mühimmat, 27 anti tank roket başlığı, 3 anti personel roketatar mühimmatı, 12 sevk fişeği, içinde mühimmatı bulunmayan kullanıma hazır lav silahı, şemsiye, palaska ve bu palaskaya takılı 6 şarjörlük ele geçirildi.
Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Urşe Deresi mevkisinde 2 el bombası, 65 fünye, 84 adet AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait fişek bulundu.