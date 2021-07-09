Gündem Hakkarideki evlat nöbeti 12nci haftasında Ailelerin mücadelesi sürüyor
HAKKÂRİ

Hakkari'deki evlat nöbeti 12'nci haftasında: Ailelerin mücadelesi sürüyor

Hakkari'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 12'nci haftada da sürdürdü. HDP'liler yüksek sesle müzik çalarak ailelerin seslerini bastırmaya çalıştı. Duruma tepki gösterip, binaya girmek isteyen aileler, kadın polisler tarafından engellendi.

Haber Merkezi DHA
Hakkarideki evlat nöbeti 12nci haftasında: Ailelerin mücadelesi sürüyor
Aileler, 'Kahrolsun HDP' sloganları attı.

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. 12 aile, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları atıp, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Hiçbir annenin yüreği yanmayacak', 'PKK kaybedecek anneler kazanacak' yazılı pankartlar taşıyarak, PKK'yı protesto etti.

DHA

Aileler, HDP il binası önüne geldiğinde, partililer de binanın balkonundan yüksek sesle müzik çaldı.

DHA

Duruma tepki gösterip, binaya girmek isteyen aileler, kadın polisler tarafından engellendi.

DHA

Aileler, daha sonra ellerine Türk bayrağı alarak 'Kahrolsun HDP' sloganları attı.

DHA

Aileler adına açıklama yapan Leyla Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım.

Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum

DHA

Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye’nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinde kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz.

Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetinde 25'inci kavuşma
GÜNDEM
Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetinde 25'inci kavuşma

DHA


Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki ailelerle buluştu: Annelerin bedduası onları vuracak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki ailelerle buluştu: Annelerin bedduası onları vuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'evlat nöbeti'ndeki ailelere ziyaret
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Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evlat nöbetindeki aileleri de ziyaret etti. İşte ziyaretten ilk görüntüler.


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