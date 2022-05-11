Hakkari'den kahreden haber: Trafik kazasında biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkü Gül Batum: Yaşlıyım eğilebilsem Türkiye'nin toprağını öpecektim

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü Elazığ'a geldi. Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkürlerini ifade eden 67 yaşındaki Gül Batum, 'Allah razı olsun, Allah sizlerin eksikliğini vermesin, devletimizin eksikliğini vermesin. Allah her daim devletimizi yaşatsın, böyle bayrağımızı öpe öpe yaşayalım. Yaşlıyım eğilebilsem Türkiye'nin toprağını öpecektim. Allah razı olsun hepinizden.' diye konuştu.