Haklı davasını miras bıraktı

Babasının haklı davasından ilham alarak hukuk okumaya karar verdiğini belirten avukat Funda Sadıkahmet "Korkmamayı, dik durmayı, değerlerimiz için mücadele etmeyi ben Sadık Ahmet ile öğrendim. Bize miras olarak haklı davalarını bıraktı. AİHM'deki davalarını bıraktı. Bizim için bu davaları devam ettirebilmek bir şereftir." dedi. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin, ilgiyle izlendiğine değinen Sadıkahmet, sözlerini şöyle tamamladı: "Babamın kişisel eşyaları bende kalıyor, çoğu filmde de kullanıldı. Geçen gün orada bir Lozan kitabı buldum. Annem okumuş. Arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babamın vefatından sonra yayımladığı taziyenin yer aldığı bir gazete kupürü vardı. Orada şunu gördüm; böyle bir adamın arkasında böyle bir kadın var. Annem, biz yani çocukları ve torunları ona layık olmak için mücadele veriyoruz."