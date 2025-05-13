Halayla kutladılar

PKK’nın fesih kararı terörden bıkan Doğu ve Güneydoğu’da bayram havasına yol açtı. Diyarbakır’da Gazi Caddesi ve Ulu Camii önünde toplanan kalabalık halay çekti. Esnaftan Şahin Elaltunkara, “Keşke 30 yıl önce olsaydı, keşke hiç olmasaydı. Artık kimse ölmesin” dedi.
Terör örgütü PKK’nın fesih kararı, Doğu ve Güneydoğu illerinde düğün havasına neden oldu. O kentlerden birisi de Diyarbakır’dı. Kararın duyulmasından sonra Sur’a bağlı Gazi Caddesi ve Ulu Camii önünde toplanan çok sayıda kişi halay çekti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vatandaşlara eşlik etti. Terörün olmayacağı yeni dönemin başlamasının mutlulukla karşılandığını belirten Tanrıkulu, “Bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması, herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu. Yeni bir dönem hem Diyarbakır hem bölge hem Türkiye için başlıyor. Bizlere düşen görev, adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” dedi.
PKK BU KARARI 30 YIL ÖNCE ALMALIYDI
Diyarbakırlılar da PKK’nın fesih kararını olumlu karşıladı. Kentte esnaflık yapan Abdullah Meşe, ölümlerin bitmesi ve huzur istediklerini söyledi. Şahin Elaltunkara, “Geç kalınmış bir karar. Keşke 30 yıl önce olsaydı, keşke hiç olmasaydı. Artık kimse ölmesin, herkes güllük, gülistanlık yaşasın, dışarıdan turist yerli turistler gelsin memleketimize, burada herkes rahat etsin, esnafımız kazansın” dedi. Nedim Aba ise “Allah’ın izniyle hem şehrimiz hem bölgemiz daha çok gelişecek” şeklinde konuştu.