Halayla kutladılar

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı, Doğu ve Güneydoğu illerinde düğün havasına neden oldu. O kentlerden birisi de Diyarbakır’dı. Kararın duyulmasından sonra Sur’a bağlı Gazi Caddesi ve Ulu Camii önünde toplanan çok sayıda kişi halay çekti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vatandaşlara eşlik etti. Terörün olmayacağı yeni dönemin başlamasının mutlulukla karşılandığını belirten Tanrıkulu, “Bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması, herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu. Yeni bir dönem hem Diyarbakır hem bölge hem Türkiye için başlıyor. Bizlere düşen görev, adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” dedi.