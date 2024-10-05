Halı sahadan dağa gidişi anne engelledi

Terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması DGH’nin İstanbul Esenyurt’ta belediyeye ait spor tesisinde düzenlediği futbol turnuvasının arkasından PKK’ya militan kazandırma faaliyeti çıktı. DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu’nun PKK’yı öven konuşma yaptığı, örgüt marşlarının çalındığı turnuvaya ilişkin soruşturma sürüyor. Rahat hareket etmek için faaliyetlerine dernek süsü veren DGH üyeleri, biri taraftar biri de kültür olmak üzere 2 dernek kurdu. Derneklerde PKK güzellemesi yapılan filmler izletilip gençlerin örgüte sempati duymasının amaçlandığı belirlendi. Örgüt propagandası yapılan film gösterimlerinde ikna edilen gençlerin ailelerinden koparılıp PKK’nın dağ kadrosuna götürülmeye çalışıldığı ortaya çıktı.





BENİ ARAMAYIN ÖRGÜTE KATILACAĞIM

Dernekleri terör örgütü şemasına göre yapılandıran DGH militanlarının, bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan “önder” diye bahsettikleri öğrenildi. Arkadaşlarının telkiniyle bu derneklere giden O.T. isimli gencin, izlediği filmler ve yapılan propagandadan etkilenerek PKK’ya katılmaya karar verdiği tespit edildi. Tüm bu süreç, soruşturma dosyasına girdi. O.T.’nin, annesine “Beni aramayın, örgüte katılacağım” şeklinde mesaj gönderdiği, kadının da oğlunun birlikte derneğe gittiği arkadaşlarına ulaştığı anlatıldı. Dosyada, arkadaşları üzerinden oğluyla konuşan annenin, O.T.’nin PKK’nın dağ kadrosuna katılmasını engellediği bilgisi yer aldı.





BÖYLE BEYİN YIKIYORLAR

PKK’nın Kandil’deki sözde yönetim merkezinden örgütün gençlik yapılanması “YPS’yi harekete geçirin” talimatı üzerine, YPS’li sözde yöneticilerin futbol turnuvası düzenleyen DGH militanlarına Signal üzerinden bazı notlar gönderdiği belirlendi. DGH militanlarının da WhatsApp gruplarında “Kürdistan gençliğini kurtarmak için yapılacaklar”, “Bağımsız Kürdistan kurulmalı” ve “Faşizan baskılara karşı nasıl savaşmalıyız?” başlıklı notlar paylaştığı tespit edildi. Skandal turnuvanın ardından tutuklanan dernek üyesi Y.O.’nun gençlik örgütlenmesi ve cezaevlerindeki genç PKK’lılardan sorumlu olduğu anlaşıldı. Y.O. sorgusunda, dernek adı altında Kürt çocuklarını PKK’nın dağ kadrosuna katılmaya ikna ettiklerini, ikna edemediklerini ise örgütün şehir yapılanması DGH’ye dahil etmeye çalıştıklarını söyledi. Turnuvadan sonra gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan DEM Parti Esenyurt İlçe Eş başkanlarının cep telefonları ve not defterlerinde de “örgüt üyeliğinden tutuklu bulunan teröristlerin kendilerine ve yakınlarına yardım yapılacağına” dair çok sayıda not bulundu.



