Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a saldırısı sonrası oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili, "TSK, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir" denildi. Ayrıca, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliye edilip edilmeyeceğine dair, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır" açıklamasında bulundu.