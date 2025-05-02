Halil Falyalı'nın muhasebecisine suikast

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan kumarhane işletmecisi ve yasa dışı bahis çetesi lideri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan kumarhane işletmecisi ve yasa dışı bahis çetesi lideri

Falyalı'nın ölümünün ardından ona yakın olan suç ortakları ise farklı ülkelere kaçtı.