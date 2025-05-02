Halil Falyalı'nın muhasebecisine suikast

Yasa dışı bahis çetesi lideri Halil Falyalı’nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal'ın, Hollanda'da uğradığı bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Falyalı'nın ölümünün ardından ona yakın olan suç ortakları ise farklı ülkelere kaçtı.
Yurt dışına kaçan isimlerden biri de Cemil Önal'dı.
Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
'Silahlı saldırıda öldürüldü' iddiası
Cemil Önal'ın, Hollanda'da bir silahlı saldırıya uğradığı ve saldırı sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Önal’a, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Den Haag şehrinde bulunan bir otelin terasında silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Otelde düzenlenen silahlı saldırıyı doğrulayan polis, saldırının yerel saatler 17.45 sıralarında yapıldığını belirterek, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Ölen kişinin kimliği hakkında bilgi paylaşmayan polis, görgü tanıklarının polise bilgi vermesi çağrısında bulundu.
Falyalı ve Cemil Önal bağlantısı
Önal, Halil Falyalı’nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanmış ancak yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.
Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda’da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.