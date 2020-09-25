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Gündem Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı Avukatı tahliye istedi
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Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı: Avukatı tahliye istedi

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler gündemden düşmüyor. Son olarak olayla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia ederek, sanatçının tahliyesini istedi.

Haber Merkezi DHA
Halil Sezai davasında, saldırıya uğrayan Hüseyin Meriç'in baltalı görüntüleri ortaya çıktı.
Halil Sezai davasında, saldırıya uğrayan Hüseyin Meriç'in baltalı görüntüleri ortaya çıktı.

Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa itiraz ettiler.

Halil Sezai'nin avukatı ortaya çıkan yeni görüntülerle tahliye istedi
OYNAT 00:59
Halil Sezai'nin avukatı ortaya çıkan yeni görüntülerle tahliye istedi
İstanbul Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil
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Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil

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Avukatı itiraz dilekçesi sundu

Sezai'nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler, Sulh Ceza Hakimliği'ne sundukları itiraz dilekçesine ek olarak yeni görüntüler de sundular.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Avukatların iddiasına göre, Hüseyin Meriç elinde balta ile 15 Eylül tarihinde saat 23.51'de Halil Sezai tarafından program için kullanılan evin önüne geliyor. Bir süre burada bekleyen Hüseyin Meriç, daha sonra geri gidiyor. Olay ise 15 Eylül günü sabah saatlerinde meydana gelmişti.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
HAYAT
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna avukatları itiraz etti
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Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna avukatları itiraz etti
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